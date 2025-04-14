Комтранс закрыл локации для электросамокатов на Чайковского и у «Лахта Центра»

В Петербурге закрыли две локации для стоянки прокатных электросамокатов. В частности, прекращает свою работу парковка для арендных СИМ на улице Чайковского у дома 5/10, а также в районе «Лахта Центра», сообщили 14 апреля в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В сообщении уточняется, что по территории «Лахта Центра» можно передвигаться на электросамокатах только по велосипедным дорожкам, а припарковать СИМ разрешается лишь за пределами объекта, в том числе на близлежащих участках Приморского шоссе, Приморского проспекта и улицы Савушкина.

Схемы размещения стоянок, а также территорий, где парковка СИМ запрещена, можно найти в приложениях сервисов проката электросамокатов, добавили в комтрансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала нового сезона в Петербурге зафиксировано свыше 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения во время езды на элетросамокатах.

Андрей Цедрик