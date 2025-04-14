Алексей Томанов переизбран главой курского отделения ЛДПР

Координатором отделения ЛДПР в Курской области вновь на конференции избран депутат облдумы Алексей Томанов. Об этом сообщили в партии.

Кандидатура господина Томанова была предложена высшим советом партии. В ЛДПР отметили, что его опыт и лидерские качества помогут укрепить позиции партии в регионе и привлечь новых сторонников.

Господин Томанов является координатором реготделения ЛДПР с 2017 года. В прошлом году он принимал участие в выборах губернатора региона. Тогда он занял третье место, получив 11,81% голосов (теперь уже бывший глава региона Алексей Смирнов получил 65,28%).

В начале этого года в соседней с Курской Воронежской области поменялся координатор реготделения ЛДПР. Вместо депутата облдумы Павла Большова им стала руководитель отдела высшей партийной школы Наталья Возиянова.

Сергей Толмачев