Длинный цикл снизил показатели Emperium

По итогам прошлого года выручка судостроительного завода Emperium в Отрадном (Ленобласть) снизилась в два раза. На Пермской судоверфи (ПСВ), в которой компания контролирует 25% капитала, выручка также упала на 71%. В Emperium и ПСВ говорят, что отчетность по РСБУ не отражает динамику финансового показателя в полной мере, так как признание выручки по этому стандарту осуществляется на момент сдачи судна заказчику, а строительство судов — это производство длительного цикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Верфь Emperium (входит в Sitronics Group) по итогам 2024 года сократила выручку по РСБУ в два раза. В сравнении с 2023 годом показатель снизился с 5,183 до 2,315 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании.

При этом чистый убыток уменьшился на 8,2% и составил 794,4 млн рублей. Себестоимость продаж снизилась с 5,619 млрд до 2,688 млрд рублей (52,2%), валовый убыток составил 372,9 млн рублей, что по отношению к прошлогоднему показателю — 436 млн рублей — меньше на 14,5%.

Долгосрочные обязательства компании за год выросли с 43,3 млн до 592,6 млн рублей, краткосрочные — уменьшились с 5,663 млрд до 3,746 млрд рублей.

В Emperium пояснили «Ъ-СПб», что признание выручки по стандартам РСБУ осуществляется на момент сдачи судна заказчику, в связи с чем отчетность не отражает в полной мере динамику данного показателя за период, так как строительство судов — это производство длительного цикла.

Судостроительная верфь Emperium в Отрадном специализируется на производстве пассажирских судов на электротяге. Предприятие выпускает речные электротрамваи «Экобас»для регулярного круглогодичного сообщения в Москве и двухпалубные электрокатамараны «Экокруизер» для водных экскурсионных прогулок (курсируют в Нижнем Новгороде, Красноярске и Перми). В апреле 2025 года верфь спустит на воду первое из 25 планируемых прогулочных гибридных судов проекта «Москва 2.0», строящихся для АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Часть из них будет использоваться на водных туристических маршрутах Петербурга.

Сейчас мощность судостроительного завода составляет не более 16 судов в год. При этом верфь полностью загружена. В планах компании — в 2025 году расширить площадь предприятия до 19 тыс. кв. м, что позволит выпускать до 20 судов в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основная доля Emperium в 50,2% принадлежит Sitronics Group (входит в АФК «Система»). Еще 20,36% у Андриана Правдина, 13,57% у Андрея Смирнова, 10% у ООО «Новые морские инвестиции» и 1,06% у Алексея Зюзина. В декабре 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группу ВТБ сообщал о приобретении банком 28% капитала в Emperium.

Кроме завода в Отрадном в судостроительные активы Sitronics Group входит ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ), где производят плавучие причалы для стоянки электросудов. Группа приобрела 25% долей завода у Фонда развития Пермского края в октябре 2023 года.

Судя по бухгалтерской отчетности по итогам 2024 года, выручка верфи снизилась на 71%, с 508 млн до 135,3 млн рублей. Чистый убыток компании за год вырос с 4,377 млн до 135,5 млн рублей.

В пресс-службе ПСВ рассказали, что отрицательные показатели в финансовой отчетности обусловлены инвестиционными расходами, а также длительным циклом производства судов, исходя из чего выручка по некоторым контрактам не вошла в отчетность за прошлый год.

«В 2024 году были заключены контракты на строительство плавучих остановочных комплексов Ecostation и круизного судна "Байкал". Готовность Ecostation в количестве пяти единиц и передача их заказчику планируется в 2025 году — соответственно, выручка по этому контракту будет отражена уже в отчетности за текущий год.

Круизное судно "Байкал" также имеет длительный цикл строительства, и выручка от построенного судна будет отражена в отчетности позже. Кроме того, важно не забывать, что с 2024 года на Пермской судоверфи ведется модернизация: уже запустили новую котельную, поставили новые ворота, ведется ремонт и утепление фасада производственных цехов. Летом планируется открытие нового заготовительного участка»,— сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор ООО «Пермская судоверфь» Николай Малухин.

Владимир Колодчук