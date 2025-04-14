В Сочи завершилась аттестация спасателей международного класса. В испытаниях участвовали представители МЧС России, городских спасательных служб Сочи и Санкт-Петербурга, а также сотрудники других профильных структур, сообщает пресс-служба ЮРСПО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

На протяжении недели специалисты проходили многоэтапную проверку знаний и навыков. Программа включала теоретические экзамены по медицине, психологии и нормативно-правовой базе, а также практические задания по физической подготовке.

Финальным испытанием стал совместный тренинг по спасению пострадавших при имитации землетрясения за пределами России. По сценарию учений, большинство потерпевших общались на английском языке, владение которым является обязательным требованием для получения международной квалификации.

По результатам всех этапов участники подтвердили звание спасателей международного класса.

Анна Гречко