Проживающих в центре ярославцев наделят резидентным парковочным разрешением

В Ярославле жителей домов, расположенных в границах планируемого пешеходного центра города, наделят резидентным парковочным разрешением. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В сообщении мэрии уточняется, что в пешеходной зоне смогут ездить только машины спецслужб, специальная техника, а также автомобили, проживающих на данной территории людей.

«Возможность проезда и парковки у жилой зоны обеспечит резидентное право. Гости центральной части города смогут оставить свои автомобили на пустующих парковках, находящихся в пешеходной доступности от центральных улиц»,— пояснили в мэрии.

Работы по созданию пешеходного центра Ярославля намерены начать в этом году. Благоустройство стартует с улицы Максимова, затем перейдет на Кирова, Депутатский переулок и Депутатскую улицу, после чего на Нахимсона, Андропова, площадь у часовни Александра Невского. Весь процесс займется порядка 2-3 лет.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал эскизы благоустройства улицы Максимова. От площади Волкова до улицы Андропова появится пешеходная зона с фонтаном, окруженная деревьями.

Алла Чижова