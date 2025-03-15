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Благоустройство центра Ярославля начнется с улицы Максимова

В Ярославле создание пешеходного центра начнется с улицы Максимова, которая станет «зеленым уголком». Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

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Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

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Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

От площади Волкова до улицы Андропова появится пешеходная зона с фонтаном, окруженная деревьями. Тротуар напротив выставочного зала «Союза художников» сделают в брусчатке. Площадка станет местом для проведения выставок и выступлений музыкантов.

«Парковочные пространства здесь пересмотрены, но не ликвидированы. Небольшой скверик позволит удобно прогуливаться от площади Волкова до улицы Андропова»,— рассказал Артем Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что благоустройство начнется в этом году. Пешеходную зону планируют создать на улицах Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, Депутатском переулке и площади вокруг часовни Александра Невского. Работы займут больше одного года.

Алла Чижова