На Кубани мошенники выманили у учительницы 1,1 млн рублей
Полиция Кубани расследует случай мошенничества в отношении 57-летней учительницы из Брюховецкого района, которая перевела мошенникам 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, потерпевшая получила сообщение от имени руководства школы о якобы произошедшей утечке персональных данных. После этого с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, и заявил, что с ее счета якобы осуществляется перевод средств в пользу террористической организации.
Ссылаясь на угрозу уголовного преследования, звонивший убедил женщину перевести сбережения на указанный «безопасный счет». После перевода денежных средств связь прекратилась.
В краевом главке МВД напомнили, что правоохранительные органы не запрашивают переводы денежных средств. Гражданам рекомендуют прекращать подобные разговоры и сразу обращаться в дежурные части.