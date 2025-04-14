На Кубани мошенники выманили у учительницы 1,1 млн рублей

Полиция Кубани расследует случай мошенничества в отношении 57-летней учительницы из Брюховецкого района, которая перевела мошенникам 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, потерпевшая получила сообщение от имени руководства школы о якобы произошедшей утечке персональных данных. После этого с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, и заявил, что с ее счета якобы осуществляется перевод средств в пользу террористической организации.

Ссылаясь на угрозу уголовного преследования, звонивший убедил женщину перевести сбережения на указанный «безопасный счет». После перевода денежных средств связь прекратилась.

В краевом главке МВД напомнили, что правоохранительные органы не запрашивают переводы денежных средств. Гражданам рекомендуют прекращать подобные разговоры и сразу обращаться в дежурные части.

Анна Гречко