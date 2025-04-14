Третий этаж Епархиального училища в Краснодаре отреставрируют за 101 млн рублей

На капитальный ремонт третьего этажа Епархиального училища в Краснодаре власти направят 101 млн руб. Работы должны завершиться до 20 декабря 2026 года, сообщается на официальном портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: myekaterinodar.ru Фото: myekaterinodar.ru

Согласно документации, специалисты обновят водопровод, канализацию, электрооборудование, дверные проемы, основания и покрытия пола, стены и потолки. Также будет внедрена система видеонаблюдения. Все мероприятия проведут без прерывания учебного процесса.

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы в 2020 году. Здание представляет собой трехэтажное строение в псевдорусском стиле из красного кирпича с белым орнаментом, антаблементом и колоннами. Изначально в учреждении обучались дочери священников, которых готовили стать женами священнослужителей.

Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: ул. Митрофана Седина, 4А. Сейчас здание принадлежит Кубанскому государственному медицинскому университету. По данным Главгосэкспертизы, за весь период эксплуатации в нем ни разу не проводились комплексные реставрационные работы.

Анна Гречко