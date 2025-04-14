Пять человек эвакуировали спасатели из-за квартирного пожара на Моховой улице

Спасателям пришлось проводить массовую эвакуацию из-за квартирного пожара днем 14 апреля в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Моховая улица, д. 26, поступил на пульт дежурного в 12:08, сообщили в городском ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире, в коридоре площадью 5 кв. м происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр. Ликвидировали горение спустя 20 минут силами 15 спасателей и трех единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, из опасной зоны эвакуировали пять человек, отметили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о крупном пожаре в ангаре на улице Маршала Новикова, который тушили на площади 500 кв. метров.

Андрей Цедрик