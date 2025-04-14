Пожар в ангаре на Маршала Новикова локализован, прокуратура проводит проверку

Спасателям удалось локализовать крупное возгорание в ангаре на улице Маршала Новикова, 36 в Приморском районе Петербурга. Информация об этом поступила от городского МЧС в 11:07.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В настоящий момент к ликвидации пожара привлечено 59 человек личного состава и 15 единиц техники. Огонь тушат на площади 500 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

По факту возгорания проведение проверки инициировала прокуратура Санкт-Петербурга. Собственную проверку также проводит межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар в ангаре на улице Маршала Новикова вспыхнул в районе 9 утра 14 апреля. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по указанному адресу располагаются фирмы по продаже оборудования для дома, стройматериалов, упаковок и аренде электрогенераторов.

Андрей Цедрик