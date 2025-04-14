Единый реестр воинского учета планируется запустить в Нижегородской области

Нижегородской области весной 2025 года планируется запустить в работу единый реестр воинского учета. По словам областного военкома Сергея Агафонова, это будет централизованная база данных, в которой будет собрана вся информация о гражданах, подлежащих воинскому учету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Данные для реестра будут предоставлены министерством обороны РФ, федеральными органами исполнительной власти, Социальным фондом, региональными министерствами образования и здравоохранения.

По словам господина Агафонова, на каждого гражданина собираются сведения, по которым можно заранее определить степень годности к военной службе и целесообразность призыва. Реестр формировали несколько лет. Также корректировалась программа, которая позволяет направлять в личный кабинет на портале госуслуг повестки в электронном виде.

Первые такие повестки нижегородцы получат в ходе весеннего призыва. Повестка будет считаться врученной через семь дней после того, когда она будет размещена в едином реестре воинского учета. Электронные повестки будут дублироваться бумажными, которые вручаются лично призывникам под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении.

Андрей Репин