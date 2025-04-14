Ярославне вынесли приговор за нападение с ножом на подругу

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 21-летней жительнице города, напавшей на свою подругу с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе 2025 года «Ъ-Ярославль» сообщал о потасовке на улице Кирова, в ходе которой одна девушка нанесла другое ножевое ранение. В надзорном ведомстве пояснили, что девушки поссорились из-за долга в 90 тыс. руб., который пострадавшая не возвращала нападавшей.

«В ходе конфликта она нанесла подруге удар ножом в область груди, причинив тяжкий вред здоровью, и угрожала ее убить»,— сообщили в прокуратуре.

Нападавшую признали виновной по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ей назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, обвиняемая выплатила пострадавшей 120 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Алла Чижова