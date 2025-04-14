В Ростовской области прошел фестиваль «ЮФУ: Наука. Космос. Будущее»

В минувшие выходные, 11 и 12 апреля, на территории народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» Южный федеральный университет провел фестиваль, посвященный науке, космосу и будущему. В мероприятии участвовали более 1,2 тыс. человек.

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Программа фестиваля включала как научно-популярные лекции о космосе и теории относительности, так и мастер-классы. На них посетители могли попробовать себя в 3D-моделировании, приготовлении космической пищи, «искусстве обнаружения и обезвреживания» беспилотника.

У каждого из будущих абитуриентов была возможность получить на фестивале профориентационные консультации. На них представители ЮФУ отвечали на вопросы потенциальных студентов и их родителей, а также рассказали о Передовой инженерной школе (ПИШ), сквозных технологиях и особенностях получения инженерного образования в нынешних условиях. В рамках научно-популярных лекций ученые Южного федерального университета развеивали мифы о космосе, объясняли простыми словами теорию относительности, учили основам космической химии.

Детям, за активность на фестивале, представители вуза вручали ПИШкоины. Эту «валюту» участники могли обменять на фирменные значки, браслеты, канцелярию и др. сувениры.

По словам организаторов, фестиваль «ЮФУ: Наука. Космос. Будущее» позволил посетителям погрузиться в мир науки и технологий, узнать больше о современных профессиях, сделать шаг к поступлению в один из ведущих университетов страны.

Мария Хоперская