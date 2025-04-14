Искусство вне времени

В Женеве завершилась выставка Watches and Wonders — главное событие мировой часовой индустрии. В этом году мероприятие посетили более 55 тыс. гостей, а свои новинки в выставочном центре Palexpo представили 60 брендов. О наиболее заметных премьерах рассказал петербургский коллекционер и блогер Павел Кейв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Личный архив Павла Кейв Фото: Личный архив Павла Кейв

В этом году выставка Watches and Wonders Geneva достигла рекордной посещаемости и вновь подтвердила статус главного события в мире часового искусства, объединившего профессионалов, коллекционеров и поклонников роскошных механизмов. Публичные мероприятия и программа «In The City» также имели оглушительный успех, подтвердив растущий интерес к событию, которое стало must-visit для всех ценителей часового искусства. Множество новинок и интерактивных мероприятий стали ярким свидетельством жизненной силы швейцарской часовой индустрии.

На Watches and Wonders Geneva приехали более 6 тыс. представителей ритейла, 1600 журналистов, в дни открытых дверей было продано 23 тыс. билетов. Кроме того, на мероприятии было проведено свыше 12 тыс. деловых встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WATCHES AND WONDERS Фото: WATCHES AND WONDERS

«Watches and Wonders зарекомендовала себя не только как обязательное к посещению ключевое профессиональное событие, но и как платформа для самовыражения часовых домов. Выставка дает каждому из них возможность визуально раскрыть свою вселенную, увидеть и примерить прекрасные творения, а также разделить общую страсть»,— отметил президент фонда Watches and Wonders Geneva Сириль Виньерон.

В этом году бренды представили множество новинок, подчеркивающих разнообразие трендов. Так, одни марки отдали дань наследию, другие — сделали упор на культовые коллекции. Серьезное внимание уделили женским моделям, особенно в сегменте ювелирных часов. Уменьшение размеров корпусов открыло новые возможности для экспериментов с текстурами циферблатов и цветами. Растущая популярность скелетонов подтверждает неослабевающий интерес к высокоточным механизмам. Несколько брендов установили мировые рекорды, представив уникальные технические достижения.

Петербургский предприниматель и коллекционер Павел Кейв, автор YouTube-канала @pavelkeiv, в первые дни выставки рассказавший о наиболее интересных новинках этого года, пополнил свой топ главных премьер. Среди них Parmigiani Fleurier Toric Perpetual Calendar Morning Blue, Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech, Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time, TAG Heuer Formula 1 Solargraph и Raymond Weil Freelancer Skeleton.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Parmigiani Fleurier Фото: Parmigiani Fleurier

Parmigiani Fleurier Toric Perpetual Calendar Morning Blue

В новых Parmigiani Fleurier Toric Perpetual Calendar Morning Blue особое место занимает цветовое решение циферблата. Среди разнообразной палитры Tiffany-blue, которая встречается в коллекциях разных брендов, в часах Toric прослеживаются характерные для бренда яркость и глубина цвета.

Кроме цветового решения, отличительной чертой Parmigiani Fleurier является общий минимализм. Вы не увидите текст на циферблате часов, единственным указанием на бренд служит логотип из первых букв названия. Здесь нет люминесценции или мигающих информацией дисплеев, только часовые и минутные стрелки, дополненные коаксиальными счетчиками на 4 и 8 часах. День и дата расположены с левой стороны, а месяц и високосный год — с правой.

Часы на запястье не выглядят массивно, несмотря на свой 40-миллиметровый платиновый корпус. Все дело в относительно небольшой высоте (всего около 11 мм) и ремешке из кожи аллигатора Arctic Grey, который визуально облегчает конструкцию.

При всей лаконичности дизайна циферблата обратная сторона открывает все великолепие калибра PF733 с ручным заводом из розового золота с геометрическими золотыми мостами с отделкой узором Cotes de Fleurier, крупными открытыми шестеренками. Часы выпущены в лимитированной серии из 50 экземпляров.

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Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech

Массивные часы в 44-миллиметровом корпусе отличаются необычным полупрозрачным синим сапфировым циферблатом. Если смотреть на работу часов вживую, то под определенными углами можно увидеть внутреннюю работу автоматического микророторного механизма P.4100. В то же время в других положениях поверхность циферблата остается непрозрачной.

На циферблате расположены малая секундная шкала, логотип, окошки дня и даты в металлических рамках на отметке 3 часа. Дополнительный субциферблат в положении 9 часов показывает маркировку AM и PM. Функцию GMT выполняет крупная темно-синяя стрелка.

Функции вечного календаря (год, месяц и високосной год) и индикация запаса хода размещены на задней стороне корпуса. За счет переноса этих усложнений на обратную сторону была соблюдена минималистичная эстетика циферблата.

Часы Perpetual Calendar GMT Platinumtech полностью передают классический дизайн бренда. А сапфировый циферблат особенно привлекательно смотрится в реальности.

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Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time

Предназначенные для кабины самолета часы Patek Philippe? Да, именно так выглядят Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time. Часы в корпусе диаметром 42 мм из белого золота с застежкой из композитного материала цвета хаки — это настоящие часы пилота.

Название Travel Time говорит о том, что часы отслеживают два часовых пояса с помощью прыгающей часовой стрелки. Лакированный циферблат цвета слоновой кости добавляет винтажности дизайну. Этот оттенок оптимально сочетается с индексами из черненого белого золота с люминесцентным покрытием и цветом ремешка.

Часы работают на автоматическом калибре 26–330 S C FUS с балансовым колесом Gyromax, пружиной Spiromax и запатентованной системой прыгающего часа. Работу механизма со скошенными мостами, женевской полосой, перлажем и клеймом Patek Philippe можно увидеть через открытую заднюю крышку часов.

Большая часть моделей часов Patek Pilot предлагается с полностью кожаным ремешком. Можно сказать, что использование его в Pilot Travel Time придает повседневности модели. С другой стороны, именно такой ремешок больше подходит для долгих путешествий.

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TAG Heuer Formula 1 Solargraph

С 2025 году TAG Heuer вновь стал официальным хронометристом Formula 1, продолжая свое сотрудничество с лучшими гонщиками и командами мира. Поэтому особое место в коллекции бреда занимают часы, посвященные этому спортивному мероприятию. Новые TAG Heuer Formula 1 Solargraph выдержаны в стилистике 1980-х годов, но при этом значительно отличаются более инновационным наполнением — как в дизайне, так и в технических характеристиках.

Стилистика классической Formula 1 прослеживается в индексах TAG Heuer в форме щита, стрелках Mercedes, в разноцветных минутных треках. Белое покрытие Super-LumiNova стрелок и индексов обеспечивает оптимальную читаемость в темное время суток. Черный опаловый циферблат 38 мм из нержавеющей стали дополнен ярким желтым фланцем и безелем TH-Polylight. Новый ярко-желтый эластичный ремешок с матовой черной застежкой усиливает контраст между цветами.

Часы оснащены калибром TH50–00, который улавливает световую энергию за счет использования небольшой солнечной батареи под циферблатом. Всего лишь двухминутное воздействие прямого солнечного света дает заряд на день, а 40 часов на солнце обеспечивают питание Solargraph до десяти месяцев без воздействия света. Сам срок службы батареи составляет 15 лет.

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Raymond Weil Freelancer Skeleton

Скелетонизированные часы Freelancer Skeleton отличаются стильной формой 40-миллиметрового корпуса в виде подушки. У бренда уже есть часы подобного вида, но при создании новой модели были добавлены новые тенденции. Стальной корпус с черным PVD-покрытием дополняет черный кожаный ремешок со складной застежкой RW.

Сквозь циферблат четко видно закрепленное на поперечном мосту балансовое колесо, расположенное на отметке 6 часов. Оно создает ощущение глубины, делает механизм часов похожими на турбийон. Хотя фактически у калибра RW1212 его нет. Накладные индексы и стрелки с люминесцентным покрытием облегчают считывание показаний в условиях недостаточной освещенности.

Людмила Михеева