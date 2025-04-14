Крым вошел в десятку регионов-лидеров РФ по вкладу МСП в экономику

Крым вошел в десятку регионов-лидеров России по доле малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Аксенов со ссылкой на обновленные данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2023 года объем ВРП, сформированный субъектами МСП в регионе, составил более 248,4 млрд руб, что соответствует 34,4% от общего показателя. Как отметил господин Аксенов, это один из лучших результатов для Крыма с 2019 года.

С 2016 года число субъектов МСП в республике выросло более чем втрое и на текущий момент превышает 252 тыс. единиц, включая самозанятых граждан.

Анна Гречко