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Более 1,8 тысячи абонентов на Ставрополье остались без воды из-за аварии

Авария на водоводе Прикумского участка Ставропольского края привела к ограничению водоснабжения для более 1,8 тыс. абонентов в семи населенных пунктах Минераловодского округа. Об этом сообщает «Ставрополькрайводоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения затронули жителей населенных пунктов: Мирный, Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское и Успеновка.

«Восстановительные работы планируется завершить до 19:00 понедельника. Ремонтные бригады принимают все необходимые меры для скорейшего возобновления водоснабжения»,— говорится в сообщении.

Николай Аксенов

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