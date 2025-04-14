Матч «Зенит» – «Краснодар» стал самым посещаемым в текущем чемпионате России

На футбольный матч 24-го тура Премьер-Лиги «Зенит» – «Краснодар» пришли 57 105 болельщиков. Это самый посещаемый матч в текущем сезоне чемпионата России и второй в РПЛ с момента введения Fan ID. Первым по посещаемости в истории остается матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак». В марте 2024 года его посетили 57 858 зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» разгромил «Краснодар» на своем поле со счетом 4:1 и приблизился к лидеру чемпионата. На текущий момент южане занимают первую строчку в турнирной таблице, в их активе 52 очка. Петербуржцы после знаковой победы набрали 50 баллов. Тройку лидеров замыкают «Спартак» и ЦСКА, у обоих клубов 47 баллов.

Андрей Маркелов