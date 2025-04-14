Железноводск прекращает отопительный сезон с 21 апреля

Администрация Железноводска приняла решение завершить отопительный сезон 21 апреля из-за установившейся теплой погоды. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин.

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«С установлением ночных температур выше 8°C и дневных около 15-20°C, необходимость в дополнительном обогреве практически отпадает. Такое решение принято не спонтанно. Каждый год мы получаем данные от метеорологических служб о температурных изменениях в регионе», — отметил глава Железноводска..

В других населенных пунктах Ставропольского края сроки окончания отопительного периода разные. В Буденновском округе батареи отключат 18 апреля, на три дня раньше, чем в Железноводске. В Кисловодске власти продлили подачу тепла из-за сохраняющихся низких среднесуточных температур.

Николай Аксенов