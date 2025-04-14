Казань можно будет посетить в мобильной игре дополненной реальности

Столица Татарстана станет локацией для путешествия в межрегиональной игре с дополненной реальностью. Об этом сообщили в госкомитете Республики Татарстан по туризму.

Помимо Казани, местами действия в игре RUSSPASS станут Москва и Санкт-Петербург. В каждом из трех городов нужно будет посетить 30 локаций и поймать культурного или мифического персонажа, наведя на него камеру смартфона. В столице Татарстана такими персонажами были выбраны змей Зилант, Батыр и Эчпочмак.

Чтобы отыскать всех персонажей, пользователям нужно будет побывать на Спасской башне Казанского Кремля, в городском парке «Черное озеро», Астрономической обсерватории и в других туристических местах Казани.

В 2016 году популярностью пользовалась игра с похожим алгоритмом — Pokemon Go, число игроков в которую в первый год превысило 500 млн человек. После этого компания-разработчик Niantic запустила еще несколько AR-игр: Monster Hunter Now, Harry Potter: Wizards Unite и Pikmin Bloom.

12 марта 2025 года Niantic сообщила о продаже игрового подразделения другому американскому разработчику игр Scopely за $3,5 млрд.

Дарья Сайфиева