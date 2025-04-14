Организаторы Олимпиады-2026 представили официальные факелы Игр

Организаторы представили олимпийские и паралимпийские факелы для предстоящих зимних Игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр туризма Италии Даниела Сантанке и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана

Фото: Claudia Greco / Reuters Министр туризма Италии Даниела Сантанке и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана

Фото: Claudia Greco / Reuters

Презентация факелов прошла сегодня, 14 апреля, на Триеннале искусства и дизайна в Милане и Всемирной выставке в Осаке. Факелы разработаны по эскизу дизайнерской студии Carlo Ratti Associati. Они изготовлены преимущественно из переработанных материалов и сконструированы таким образом, что их можно заправлять до десяти раз и использовать повторно. Олимпийский факел окрашен в сине-зеленый оттенок, паралимпийский — в бронзовый цвет.

26 ноября олимпийский факел будет зажжен в храме Геры в греческом городе Олимпия. 6 декабря факел прибудет в Рим, после чего преодолеет 12 тыс. км. Его, сменяясь, пронесет 10 001 факелоносец. 5 февраля 2026 года, накануне торжественной церемонии открытия Игр, олимпийский огонь прибудет в Милан.

Таисия Орлова