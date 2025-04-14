Reuters: Саудовская Аравия погасит долги Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия планирует погасить долги Сирии перед Всемирным банком в размере около $15 млрд, чтобы привлечь в страну гранты на восстановление, сообщили три источника Reuters. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Эр-Рияд не оказывал финансовой помощи Арабской Республике.

Сирии необходимо погасить задолженность перед Всемирным банком, чтобы финансовая организация одобрила гранты и другие формы помощи стране. Однако Дамаск испытывает нехватку иностранной валюты, а рассматриваемый прежде план погасить долги за счет замороженных за рубежом активов не реализовался, отметили источники Reuters.

По данным агентства, Всемирный банк может выделить грант на восстановление энергосистемы Сирии, пострадавшей за годы гражданской войны. Также обсуждается отправка средств для зарплат сотрудников госсектора. Как узнало Reuters, в конце апреля сирийская высокопоставленная делегация отправится в Вашингтон для участия в заседаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Большинство стран, включая Саудовскую Аравию и Египет, откладывали отправку финансовой помощи новому сирийскому правительству, ожидая позицию США по снятию санкций против Сирии. При этом, как писала The Wall Street Journal, в феврале Центральный банк Сирии получил эквивалент $23 млн в местной валюте от России. В марте Reuters сообщило, что Египет с одобрения США решил поставлять газ Сирии через Иорданию.

Лусине Баласян