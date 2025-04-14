На Christie's продадут «Электрический стул» Уорхола

Аукционный дом Christie's выставит на майские торги в Нью-Йорке картину Энди Уорхола «Big Electric Chair» (1967–1968) из коллекции бельгийских меценатов.

«Большой электрический стул» — часть серии аналогичных работ из цикла «Смерть и катастрофа», который художник начал в 1962 году как способ осмысления тем насилия, гибели и абсурдности жизни.

Картина размером 137 см в длину и 188 см в ширину, на которой изображен электрический стул середины XX века, оценена примерно в $30 млн. Впервые ее представили на первой крупной европейской ретроспективе Энди Уорхола в музее Moderna в 1968 году. В 1969-м работу приобрели Роджер Маттейс и Хильда Колле. Коллекционеры были известными фигурами в арт-среде бельгийского Гента и спонсорами музея современного искусства SMAK.

Подробнее о торгах читайте в материале Ъ-Weekend.