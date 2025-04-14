Отца и сына задержали за поджог релейных шкафов на юго-западе Петербурга

Сотрудники транспортной полиции совместно с УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали злоумышленников, причастных к поджогу релейных шкафов на юго-западе города. Фигурантами оказались 46-летний мужчина и его 23-летний сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная полиция СЗФО Фото: Транспортная полиция СЗФО

Как сообщили в Северо-Западном управлении ведомства, противоправные действия сообщники-родственники совершили по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей они вскрыли и подожгли два релейных шкафа, расположенных на ж/д перегоне станций Лигово — Стрельна между остановочными платформами Лигово и Сосновая поляна в Красносельском районе Петербурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Позднее его переквалифицировали по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), отметили в транспортной-полиции.

Также было установлено, что младший подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и неправомерное завладение автомобилем.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что двоих поджигателей релейных шкафов на 11-м километре 4-го пикета железнодорожного перегона Новая Деревня — Лахта осудили на девять лет.

Андрей Цедрик