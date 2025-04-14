Главный архитектор ПАО АПРИ Павел Крутолапов выступил на Всероссийском жилищном конгрессе 2025

С 7 по 11 апреля в Сочи проходил Всероссийский жилищный конгресс на площадке университета «Сириус». Программу второго дня открыла конференция «Комплексное развитие территорий: вызовы рынка и тренды». На ней выступил с докладом и главный архитектор ПАО АПРИ Павел Крутолапов.



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Темой конгресса в этом году стало будущее девелоперского и риелторского бизнеса, ипотечных продуктов, инвестиций в непростых условиях на рынке недвижимости. Мероприятия включают мастер-классы, конференции и дискуссии по ситуации на рынке домостроения, земельным вопросам.

Выступление Павла Крутолапова было посвящено проектам комплексного развития территории на примере Челябинской области. Основными тезисами его доклада стали: создание комплексной застройки через создание единого социокультурного ядра, создание пятиминутного города, где все сценарии жизни реализуются в шаговой доступности, принципы взаимодействия бизнеса и власти на примере масштабного инвестиционного проекта «Мультикурорт Фанпарк».

В докладе главного архитектора ПАО АПРИ были представлены ключевые проекты застройщика в Челябинской области. Рассмотрены принципы акцентного проектирования, создание «города в городе» и безопасной безбарьерной среды. Одним из примеров комплексной застройки выступил жилой комплекс «Грани», учитывающий контекст локации. Концепция пятиминутного города рассмотрена на примере загородного квартала «Твоя Привилегия».

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