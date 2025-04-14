В Ростовской области из-за ремонта закроют железнодорожный переезд

В среду, 16 апреля, в поселке Глубокий Каменского района Дона закроют железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Здесь уточнили, что ограничение будет действовать с 08.00 до 20.00, причина — проведение ремонтных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пресс-службе СКЖД разъяснили, что в указанный временной интервал водители могут направить свои автомобили по «альтернативному маршруту».

Таких даже два. Первый пролегает через переезд 1008-й километр, на перегоне «Тарасовка — Глубокая». В компании напомнили, что он находится на автодороге, идущей от федеральной трассы М4 до х. Верхний Пиховкин. Вторая альтернатива — через переезд1022-й километр на перегоне «Глубокая — Погорелово». Этот переезд находится в пос. Молодежный, на ул. Школьной.

Мария Хоперская