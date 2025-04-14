В Уфе арестован директор подрядчика, который ремонтировал аэропорт в Абзелиловском районе

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя, арестовав до 20 мая генерального директора ООО «АльмакорГруп», обвиняемого в мошенничестве.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором компании является Алексей Афонский.

Следствие полагает, что в марте 2022 года между ФКУ «Ространсмодернизация» и «АльмакорГруп» был заключен контракт на реконструкцию аэропортового комплекса в Абзелиловском районе Башкирии. По условиям контракта, на счет компании было перечислено более 6 млрд руб. авансом из федерального бюджета. Однако акты выполненных работ были представлены только на сумму свыше 4 млрд руб. Оставшиеся средства обвиняемый и его сообщники присвоили и распорядились по своему усмотрению, полагают в СКР по Башкирии.

Олег Вахитов