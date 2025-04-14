Удмуртия заняла 2-е место в РФ по числу выданных сельских ипотек за пять лет

Удмуртия заняла 2-е место в России по количеству выданных сельских ипотек с 2020 года, пишет «РБК» по данным Росреестра. За пять лет в республике было оформлено 4,7 тыс. кредитов. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это составляет 4,7% от общего числа выданных сельских ипотек по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По этому показателю Удмуртия уступила Башкирии с показателем 5,8 тыс. кредитов, но опередила Омскую область, где было оформлено 4,5 тыс. сельских ипотек. В топ-5 также вошли Татарстан и Ставропольский край — 4,5 и 4 тыс. кредитов соответственно.

Напомним, частные дома в Удмуртии подорожали на 3,1% за год и достигли средней цены в 5,3 млн руб. в марте. Это на 5,1% больше, чем в январе. Прирост по Удмуртии вдвое превышение общероссийские показатели: в среднем по РФ цены на дома увеличилась на 1,5 и 2,2% соответственно.