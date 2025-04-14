В Астрахани ИП пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на сумму 3,5 млн

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 3,5 млн руб. (ч. 1 ст. 198 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя (ИП), занимающегося розничной торговлей стройматериалами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось, фигурантка представила в налоговую декларации за 2022 год с заведомо ложными данными. Она уклонилась от уплаты более 3,5 млн руб.

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов