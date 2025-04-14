Самарская область оказалась в топ-5 регионов по количеству МСП из ракетно-космической отрасли

Самарская область вошла в пятерку субъектов страны по количеству МСП, работающих в ракетно-космической отрасли. В регионе зарегистрировано 6% малых и средних предприятий от общего числа. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в регионе «сконцентрирован полный цикл производства аэрокосмической техники, включающий производство и испытание ракет-носителей, двигателей и агрегатов к ним, космических аппаратов и спутников научно-технического и оборонного назначения». В Самарской области предприятия развивают существующие мощности, а также разрабатывают и внедряют новые технологии в производство.

В целом по России количество МСП в ракетно-космической отрасли за год выросло на 13%. В стране зарегистрировано 93 субъекта МСП, производящие косметические препараты, ракеты-носители и компоненты для них. Еще 15 субъектом малого и среднего предпринимательства работают в сфере космического транспорта и космических лабораторий.

Руфия Кутляева