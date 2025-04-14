Смольный: На майские Петербург готовится принять около 880 тыс. туристов

По подсчетам властей Петербурга, в период майских праздников (с 30 апреля по 11 мая) город посетят примерно 880 тыс. туристов. Это на 5% больше, чем годом ранее. Об этом журналистам 14 апреля рассказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ожидается, что загрузка городских отелей с 1 по 4 мая будет на уровне 82%. Во второй половине указанного периода она должна составить 84-88%.

Господин Панкевич также отметил, что главным направлением 2025 года станет патриотический туризм. Это связано с возрождением классического маршрута № 3, посвященного блокаде Ленинграда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний чек на отели перед майскими праздниками в Петербурге снизился на 2%.

Дарья Астанина