Просроченные долги помолодели

Просрочка банковских долгов молодеет. Речь идет о задолженностях до года. На тенденцию обратила внимание Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. По их информации, в первом квартале доля «молодой» просрочки выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Всего с начала 2025 года банки продали коллекторам долги на почти 57 млрд руб. Среди причин тренда специалисты называют повышение госпошлин за судебное взыскание в сентябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В свою очередь «молодые» просрочки редко доходят до суда, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Они ожидают, что к концу года доля таких долгов возрастет до половины совокупного портфеля. Происходящее — следствие системных процессов, говорит генеральный директор центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «"Молодая" просрочка стоит дороже. И пока у профессиональных коллекторских организаций есть ориентация на выкуп задолженности как можно более свежей, банки и другие кредитные и микрофинансовые организации стараются это использовать.

К сожалению, в целом экономическая ситуация в некоторых аспектах достаточно сложная, то есть не все бизнесы справляются с высокой кредитной ставкой, и соответственно, это тоже подталкивает к продаже задолженности. В целом это естественное системное явление в связи с теми факторами, которые я описал. Более тревожный фактор — рост корпоративной задолженности. А так этот процесс вполне естественный, думаю, он в другую сторону развернется по мере того, как и банки адаптируются к этим изменившимся условиям с выросшей госпошлиной за судебные взыскания, вся эта ситуация стабилизируется. И пока аномального не видно.

Как банки оценивают стоимость продажи такой просрочки? Есть крупнейшие площадки, собственно говоря, по ценам на них все примерно и определяется. Это раньше, когда такие площадки были не развиты, существовали, можно сказать, подковерные договоренности банков с коллекторскими организациями. Сейчас это практически исключено.

Может ли эта тенденция как-то повлиять на условия выдачи кредита? Изменений не произойдет. Все скоринговые модели будут учитывать факторы изменения портрета заемщика, но в каких-то небольших пределах. На доступность кредитов для населения влияет прежде всего их стоимость. Поэтому коллекторы это вряд ли как-то могут изменить. Хотя популистские законопроекты по запрету коллекторской деятельности, если их примут, повлияют на рост процентной ставки из-за того, что возвращать долги станет дороже и сложнее».

По данным Объединенного кредитного бюро, объем просрочки по кредитам наличными вырос в полтора раза по итогам 2024-го. Кроме того, за тот же период задолженность по ипотеке также достигла исторического рекорда. Она выросла на 63%, до 95 млрд руб. Такие данные приводит ЦБ. Причина резкого роста ипотечных долгов — активная выдача ипотеки в предыдущие годы и рост процентных ставок, пояснил директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «В менее счастливые времена, когда не было льготной семейной ипотеки с господдержкой, тоже были люди, которые не могли выполнить обязательства перед банком. Их доля составляла 1,5% от общего числа заемщиков. По нашей статистике, она возросла до 15-20% за последние два-три года.

В первую очередь это связано с тем, что, когда у нас ввели ипотеку с господдержкой, люди почему-то за этими процентными ставками не увидели перспективу дальнейшего выполнения своих обязательств. Почему-то некоторым кажется, что чем меньше процентная ставка, тем меньше по ней надо платить. Плюс еще у меня ощущение, что эту ипотеку раздавали налево и направо. Есть ребенок — подходишь под программу. То есть андеррайтинг, который обычно есть при выдаче ипотечного одобрения, оказался сильно ослаблен, скажем так. И я думаю, что рост числа заемщиков, которые не выполнили свои обязательства, будет только расти».

Общий объем просрочки по кредитам наличными в прошлом году составил около 150 млрд руб., отмечают аналитики Объединенного кредитного бюро. А сумма задолженности по ипотеке только за первые девять месяцев 2024-го, достигла 106 млрд руб., сообщали в ЦБ.

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Андрей Дубков