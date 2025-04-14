Суд в Екатеринбурге ликвидировал фонд иноагента Ройзмана

Октябрьский районный суд Екатеринбурга принял решение о ликвидации Фонда Ройзмана (Евгений Ройзман внесен в реестр иностранных агентов) по иску главного управления Минюста РФ по Свердловской области.

Суд решил исключить сведения о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), решение может быть обжаловано в течение месяца. Директор фонда Светлана Косолапова пояснила журналистам, что решение об обжаловании будет принято позднее.

4 марта региональное управление Минюста подало в Свердловский суд иск о ликвидации Фонда Ройзмана. Осенью 2024 года проверка в отношении фонда выявила, что он осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства. В самом фонде заявили, что не согласны с результатами проверки и намерены оспаривать в суде обвинения в свой адрес.

Согласно судебным документам, фонд сделал вклад в банке на сумму не использованных на лечение детей пожертвований. Также у организации обнаружены неофициальные источники иностранного финансирования и траты на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения господина Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), оплату в ресторане. Уточняется, что фонд получал пожертвования в виде игровой приставки PlayStation 5, надувной лодки, подарочных карт, ноутбуков.

«Фонд Ройзмана» существовал с 2015 года и поддерживал некоммерческие инициативы Свердловской области по поддержке населения в трудных жизненных обстоятельствах. Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) был мэром Екатеринбурга в 2013–2018 годах. В 2017 году политик заявил о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора в связи с непрохождением муниципального фильтра. Он объяснил решение тем, что по закону для участия требуется получить подписи 7,9 % муниципальных депутатов (126 человек), в то время как их большая часть является членами «Единой России». В 2021 году получил три административных штрафа на сумму 20 тыс. руб. за участие в акциях за освобождение Алексея Навального.

Екатерина Отрашкевич