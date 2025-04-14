Законопроект вернули в тыл

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул законопроект Госсовету Татарстана и депутату от республики Айрату Фаррахову. Депутаты предложили разрешить участникам СВО подавать документы на выборы депутатов через третьих лиц. Эксперт заявил, что законопроект требует обоснования расходов из федерального бюджета. Айрат Фаррахов сообщил «Ъ Волга-Урал», что к законопроекту необходимо получить заключение правительства РФ, и затруднился ответить, сколько времени может занять доработка инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Выборы депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул авторам на доработку проект федерального закона о подаче документов участников СВО для выдвижения на выборы депутатов через третьих лиц. Инициативу ранее направили Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Они предлагали внести изменения в статью 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно действующему законодательству, участник СВО должен лично передать документы для выдвижения своей кандидатуры на голосовании. При этом в федеральном законе прописаны исключения для кандидатов, находящихся на лечении или содержащихся под стражей. Для того, чтобы передать документы на выборы через другого человека, администрация учреждения должна нотариально удостоверить подлинность подписи кандидата.

Авторы законопроекта считают, что военнослужащие лишаются возможности быть избранными в депутаты, так как нет нормы в законе, позволяющей им выдвигать свою кандидатуру через третьих лиц.

«Есть много толковых и ответственных ребят, которые на данный момент не имеют возможности подавать документы на выборы. Честно говоря, они несправедливо остаются за бортом», — рассказал «Ъ Волга-Урал» Герой России, депутат Госсовета Татарстана Расим Баксиков.

Татарстанские парламентарии предлагают, чтобы подлинность подписи участника СВО удостоверял командир (начальник) воинской части, в которой кандидат проходит военную службу. Инициатива подписана председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным и депутатом Госдумы Айратом Фарраховым.

В документах законопроекта говорится, что принятие закона не потребует приостановления других нормативных актов и дополнительных расходов из федерального бюджета. Однако Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству с этим не согласился. В решении, подписанном председателем комитета Павлом Крашенинниковым, говорится, что законопроект не соответствует ч.3 ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 Регламента Государственной Думы.

Юрист компании «Яхатин» Язгуль Хаева рассказала, что согласно ст. 104 Конституции РФ к законопроекту, требующему расходы из федерального бюджета, нужно прикладывать заключение правительства России. Эксперт пояснила, что у командира воинской части увеличатся полномочия из-за удостоверения подлинности подписей кандидатов-военнослужащих и представления документов участника СВО в избирательную комиссию. Увеличение полномочий может повлечь дополнительные расходы из федерального бюджета. Авторы законопроекта не предоставили заключения правительства РФ, поэтому материалы инициативы были возвращены для выполнения требований.

Айрат Фаррахов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что это «обычная практика», законопроект доработают и подготовят финансово-экономическое обоснование. На вопрос сколько времени займет доработка инициативы и получение заключения правительства, господин Фаррахов затруднился ответить.

О том, что Госсовет Татарстана подготовит и направит данный законопроект в Госдуму стало известно 20 февраля на заседании республиканского парламента.

«Возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни», — рассказал депутат Госсовета Альберт Хабибуллин, представлявший инициативу.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин призвал политические партии активно включать военнослужащих в число кандидатов на муниципальных и региональных выборах. Господин Путин заявил, что те, кто достойно проявил себя в ходе боевых действий, смогут успешно проявить себя и на ведущих позициях во всех сферах.

Диана Соловьёва