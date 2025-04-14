«Аль-Хадат»: «Хамас» готов к преобразованию в политическую партию

Палестинское движение «Хамас» объявило о готовности к преобразованию в политическую партию, сообщил «Аль-Хадат» со ссылкой на источники. Боевики также не против отъезда «отдельных лидеров ''Хамаса'' из сектора Газа», если за пределами анклава они не подвергнутся преследованию, рассказали собеседники телеканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Moussa / AP Фото: Hatem Moussa / AP

Советник лидера «Хамаса» Тахер аль-Нуну накануне заявил, что палестинская сторона готова освободить заложников в обмен на «серьезную сделку», которая приведет к выводу ЦАХАЛа из анклава и прекращению огня. Египет предложил «Хамасу» вернуть Израилю около десяти заложников, чтобы выйти из тупика вокруг переговоров, и предоставить международным посредникам подробный отчет о состоянии 59 израильтян, удерживаемых в секторе Газа.

Как сообщали источники Haaretz, предложение Египта предполагает отказ «Хамаса» от наступательного вооружения и формирование Комитета социальной поддержки — структуры гражданского управления сектором Газа, которая будет состоять из технократов, не связанных с «Хамасом» или другими палестинскими группировками.

18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' отчитается за живых и мертвых».

Лусине Баласян