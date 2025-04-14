«Аль-Хадат»: «Хамас» готов к преобразованию в политическую партию
Палестинское движение «Хамас» объявило о готовности к преобразованию в политическую партию, сообщил «Аль-Хадат» со ссылкой на источники. Боевики также не против отъезда «отдельных лидеров ''Хамаса'' из сектора Газа», если за пределами анклава они не подвергнутся преследованию, рассказали собеседники телеканала.
Фото: Hatem Moussa / AP
Советник лидера «Хамаса» Тахер аль-Нуну накануне заявил, что палестинская сторона готова освободить заложников в обмен на «серьезную сделку», которая приведет к выводу ЦАХАЛа из анклава и прекращению огня. Египет предложил «Хамасу» вернуть Израилю около десяти заложников, чтобы выйти из тупика вокруг переговоров, и предоставить международным посредникам подробный отчет о состоянии 59 израильтян, удерживаемых в секторе Газа.
Как сообщали источники Haaretz, предложение Египта предполагает отказ «Хамаса» от наступательного вооружения и формирование Комитета социальной поддержки — структуры гражданского управления сектором Газа, которая будет состоять из технократов, не связанных с «Хамасом» или другими палестинскими группировками.
18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки.
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