Жители Оренбурга просят Евгения Солнцева вернуть троллейбусы на улицы города

Жители Оренбурга просят в Telegram-канале врио губернатора Евгения Солнцева вернуть троллейбусы на улицы города. В настоящее время система электротранспорта города включает лишь два укороченных маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В качестве примера оренбуржцы приводят Донецк, где ранее работал господин Солнцев, занимая пост председателя правительства ДНР. В этом городе развитая троллейбусная система, охватывающая основные районы.

Осенью 2022 года власти Оренбурга начали реконструкцию улично-дорожной сети. В рамках нее контактную сеть троллейбусов было решено демонтировать и запустить вместо электротранспорта автобусы.

Жители города выступили против действий чиновников и разместили в сети петицию за сохранение троллейбусной системы. После этого они опубликовали обращение к Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить ликвидацию в городе маршрутов электротранспорта.

Региональное СУ СК РФ проводило проверку по поводу этой ситуации, но отказалось возбуждать уголовное дело. Председатель Следственного комитета России взял ситуацию на контроль, и было возбуждено уголовное дело. В итоге его расследование было прекращено. В мае 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после массовых обращений граждан поручил возобновить производство по уголовному делу о нарушениях при обустройстве транспортной инфраструктуры в Оренбурге, однако меры по восстановлению системы электротранспорта так и не были приняты.

Андрей Сазонов