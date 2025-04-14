В Стерлитамаке на отлов бездомных животных направят до 3 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации Стерлитамака на аукционе 29 апреля выберет подрядчика по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2025 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Услуги необходимо оказывать до конца года. У подрядчика должен быть транспорт, оборудованный специальными техническими приспособлениями, он должен соблюдать нормы гуманности при отлове и транспортировке животных.

Информация об отловленных собаках должна быть размещена в интернете. Неизлечимо больных разрешено умерщвлять «гуманными методами», указано в техзадании. Клинически здоровым животным без владельцев должна быть проведена обработка против глистов и паразитов, вакцинация против бешенства и стерилизация. После операции они должны содержаться в приюте не менее пяти дней. Собак необходимо пометить с помощью чипиров, бирок, клейма-татуировки либо надев неснимаемый ошейник яркого цвета. После 14 дней карантина здоровых и пролеченных животных должны отпустить или передать в приюты, а агрессивных — содержать в приюте до передачи новым хозяевам или естественной смерти.

В декабре 2021 года администрация города заключила контракт на аналогичные услуги с ООО «Алиса» за 1,15 млн руб.

Майя Иванова