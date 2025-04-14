Футболист Лука Модрич станет акционером клуба «Суонси Сити»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем валлийского футбольного клуба «Суонси Сити», сообщил репортер Sky Sport Italy Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters

«Модрич станет одним из владельцев клуба Чемпионшипа, сделка согласована. Это никак не повлияет на его профессиональную карьеру, поскольку он хочет продолжить играть за "Реал Мадрид"»,— написал господин Романо.

«Суонси Сити» выступает в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги. В текущем сезоне клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 42 матчах. «Суонси Сити» является обладателем Кубка Английской футбольной лиги в сезоне-2012/13.

Луке Модричу 39 лет. В составе мадридского «Реала» он шесть раз побеждал в Лиге чемпионов. Также является четырехкратным чемпионом Испании, серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира в составе сборной Хорватии. В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова