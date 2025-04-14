Из Армении в РФ экстрадирован обвиняемый в создании нарколабораторий в Анапе

Из Армении в Россию экстрадирован гражданин, обвиняемый в создании организованной группы, наладившей производство и сбыт наркотических средств на территории Краснодарского края. По версии следствия, в июне 2023 года в Анапе он организовал две лаборатории, специализировавшиеся на синтезе вещества, содержащего мефедрон, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с июня по август того же года участники группы произвели свыше 162 кг запрещенного вещества, которое хранилось в подсобных помещениях и распространялось через систему тайников. В ходе оперативных мероприятий полицейскими было изъято более 157 кг наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.3 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он покинул территорию России и был объявлен в международный розыск.

Благодаря взаимодействию правоохранительных органов и каналам Интерпола удалось установить его местонахождение. В мае 2024 года обвиняемый был задержан в Армении, а в феврале 2025 года передан российским властям для привлечения к ответственности.

Вячеслав Рыжков