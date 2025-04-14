Группа ФИНГО представила в Сколково две новые разработки

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в сфере газоочистки, приняла участие в экспертной сессии «Новые технологии для чистого воздуха», которая прошла Инновационном центре Сколково. Мероприятие было посвящено отечественным разработкам по снижению вредных выбросов в атмосферу предприятий ТЭК, а также механизмам государственной поддержки экологических проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы ФИНГО Фото: Пресс-служба группы ФИНГО

Одним из ключевых этапов сессии стала демонстрация перспективных разработок по очистке промышленных выбросов. В качестве участника Сколково и финалиста программы «GreenTech Устойчивое развитие» группа ФИНГО представила две новые разработки – электрофильтр с жесткими коронирующими электродами и систему сероочистки дымовых газов на угольных теплоэлектростанциях.

«Разработанные нами инновационные электрофильтры с жесткими коронирующими электродами обеспечивают длительную и экономичную очистку больших объемов дымовых газов, сокращая сроки внедрения и капитальные вложения на 30–40%. В среднем предприятия могут экономить от 50 до 70 млн руб. на одном небольшом фильтре. Учитывая актуальность проблемы нейтрализации оксидов серы и азота, мы адаптируем мировые решения с учетом особенностей российских производств. Как резидент Сколково, надеемся, что партнерство с Минприроды России поможет внедрять наши разработки и укреплять технологический суверенитет страны»,— прокомментировал Сергей Усачев, заместитель генерального директора по техническому развитию группы ФИНГО.

Экспертная сессия собрала представителей Минприроды России, Ассоциации «Совета производителей энергии», федеральных и региональных органов власти, Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), а также разработчиков инновационных решений. Ключевой целью мероприятия стал поиск новых подходов к эффективной реализации федерального проекта «Чистый воздух» и нацпроекта «Экологическое благополучие», а также соответствующих отечественных технологических разработок с целью их последующего внедрения.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»