Обвиняемым в поджоге вертолета в Остафьево просят дать от 13 до 19 лет колонии

Прокурор попросил суд приговорить к 13–19 годам лишения свободы пятерых фигурантов, обвиняемых в поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево в Новой Москве, передал ТАСС. Посадить на 13 лет гособвинение просило Анастасию Молчалину, по 19 лет хотят назначить Даниле Ямскову, Никите Булгакову, Роману Яковцу, Станиславу Хамидулину. Их всех обвиняют в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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По версии следствия, Станислав Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами и получил от них задание на поджог воздушного судна. Он нашел остальных участников преступной группы, которым обещал деньги за совершение преступления. В результате теракта вертолет был уничтожен.

Поджог вертолета в аэропорту Остафьево произошел 26 апреля 2024 года. На аэродроме стояли вертолеты Ка-32, используемые при тушении пожаров. По данным РБК, на месте происшествия нашли шесть бутылок с запахом горючей жидкости, а также монтировки, обрывки колючей проволоки, сменную обувь и перчатки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молодежь загорелась авиацией».

Никита Черненко