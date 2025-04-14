В Самарской области летом начнутся съемки двух сериалов

Летом в Самаре стартуют съемки двух сериалов для центральных телеканалов и онлайн-платформ. Об этом сообщили на приеме предпринимателей в областном правительстве, который провел вице-губернатор Антон Емельяненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рабочее название одного из сериалов — «Небесная неотложка». Это восьмисерийная медицинская драма о вертолетной бригаде скорой помощи, которая спасает людей из труднодоступных населенных пунктов. Основные локации для съемок выбраны на территории Самарской области.

Второй проект — «Герои асфальта» — расскажет про команду по картингу. Регион выбрали для съемок в том числе из-за автомобильных традиций.

В ведомстве отмечают, что центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям организационную поддержку: от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц.

Руфия Кутляева