Донские спасатели приступили к подготовке пляжей к купальному сезону-2025

Специалисты областной службы спасения, в преддверии летнего сезона приступили к подготовке оборудованных мест для купания и отдыха людей у открытых водоемов. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Чиновник уточнил, что самыми первыми к подготовке пляжей приступили азовские спасатели. Специалисты областной службы спасения на водах чистят пляжи и дно акватории, предназначенной для купания, извлекают из воды стекло, коряги, арматуру, предметы, которые могут стать причиной серьезных травм.

«Большая работа будет проведена по оборудованию самих пляжей и мест отдыха у воды. Территории будут отсыпаны песком и оснащены спасательным оборудованием»,– пояснил Сергей Бодряков.

Напомним, в 2024 году на территории Ростовской области действовало порядка 100 пляжей и более 90 мест отдыха у воды. Безопасность отдыхающих обеспечивали порядка 1 тыс. специалистов областной системы РСЧС.

Валентина Любашенко