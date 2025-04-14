В компаниях Ростова лишь 2% сотрудников не теряют мотивацию после критики руководства

В компаниях Ростова-на-Дону только 2% сотрудников не теряют мотивацию после критики руководства. Об этом сообщает сервис по найму высокооплачиваемого персонала SuperJob. Еще 2% респондентов признались, что после замечаний «от шефа» начинают работать лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К таким выводом аналитики платформы пришли по результатам исследования того, как на предприятиях и в организациях донской столицы подчиненные реагируют на критику руководителей. Специалисты сервиса также выяснили, что из-за негативных отзывов начальства продуктивность теряют 43% ростовчан.

Еще опрос показал, что 26% респондентов вообще не сталкивались с критикой работодателя. Доля тех, кому руководство портит настроение каждый день, составила 18%.

Несколько раз в месяц под горячую руку начальства попадают 15% опрошенных, несколько раз в неделю — 11%, несколько раз в год — 10%.

Мария Хоперская