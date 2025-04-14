Перед Пасхой на Кубани снизились цены на яйца

На Кубани в преддверии Пасхи зафиксировано нетипичное удешевление куриных яиц. Согласно данным Росстата, с конца февраля по середину апреля средняя цена за десяток снизилась почти на 4 руб., составив 115 руб. Такая динамика отмечается по всей стране: в среднем по России стоимость упала на 6 руб. Наибольшее снижение зафиксировано в Ненецком автономном округе — на 25 руб. или 17%. В то же время в Калининградской и Сахалинской областях, а также в Республике Саха яйца подорожали на 1–2 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как пишет издание «"КП"-Кубань» со ссылкой на эксперта Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Евгению Траутман, минимальная цена десятка по-прежнему наблюдается в Мордовии — около 81 руб., максимальная — на Сахалине. На прошлой неделе яйца на прилавках Краснодарского края были на 9 руб. дороже, чем в среднем по Южному федеральному округу, и на 6 руб. выше среднего по стране.

По словам госпожи Траутман, аналогичное снижение наблюдалось и в 2024 году, когда с конца февраля по пасхальную неделю цена десятка в регионе упала на 13 руб. Аналитик полагает, что в этом году заметного роста в пасхальные дни ожидать не стоит, за исключением белых яиц, пригодных для окрашивания — их удорожание возможно, но будет кратковременным.

Вячеслав Рыжков