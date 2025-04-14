Жителя Екатеринбурга осудили на 8 лет за вымогательство 12 млн рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Георгию Саакяну, признав его виновным в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

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Суд установил, что в 2021 году Георгий Саакян с соучастниками вымогал у своего знакомого 1 млн руб. в счет погашения долга. Позднее в том же году он вновь вымогал у потерпевшего уже не менее 11 млн руб., либо права на недвижимое имущество в размере более 9 млн руб.

По данным прокуратуры, у потерпевшего не было долговых обязательств перед осужденным.

Подсудимый вину не признал, утверждая, что действовал в рамках правового поля. В отношении предполагаемых соучастников дело выделено в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая