Жителя Екатеринбурга осудили на 8 лет за вымогательство 12 млн рублей
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Георгию Саакяну, признав его виновным в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд установил, что в 2021 году Георгий Саакян с соучастниками вымогал у своего знакомого 1 млн руб. в счет погашения долга. Позднее в том же году он вновь вымогал у потерпевшего уже не менее 11 млн руб., либо права на недвижимое имущество в размере более 9 млн руб.
По данным прокуратуры, у потерпевшего не было долговых обязательств перед осужденным.
Подсудимый вину не признал, утверждая, что действовал в рамках правового поля. В отношении предполагаемых соучастников дело выделено в отдельное производство.
Приговор не вступил в законную силу.