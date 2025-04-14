Сийярто: ЕК предложила полностью интегрировать экономику Украины в Евросоюз

В Еврокомиссии предложили начать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС до ее официального вступления в союз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Политик раскритиковал эту инициативу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«То есть еще больше оружия, еще больше денег, проталкивание Украины в ЕС, отправка военных советников в Киев и санкции против закупок энергоносителей. Это тот самый новый пакет слепых, массированных проукраинских и провоенных инициатив, который сегодня представили на различных совещаниях»,— сказал господин Сийярто после заседания глав МИДов стран ЕС в Люксембурге, видео выступления выложено на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пакет мер поддержки Украины, который включает интеграцию экономики страны, был представлен сегодня, сказал господин Сийярто. Он назвал его продолжением «ошибочной, полностью провальной и провоенной политики» Евросоюза. Политик заявил, что власти Венгрии не поддержат ни одну из инициатив Еврокомиссии.

По мнению вице-премьера Венгрии Виктора Орбана, Украину можно сделать членом ЕС только при предварительной трансформации европейской системы сельскохозяйственных субсидий. Премьер-министр считает, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, потому что к этому не готовы ни Киев, ни европейские власти.

О том, как Евросоюз поддерживает Украину,— в материале «Ъ» «Коалиция желающих определяется с форматом».