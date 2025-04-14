«Росгосстрах» в Ростовской области в первом квартале выплатил клиентам по страховым случаям более 105 млн рублей

С января по март этого года Ростовский филиал «Росгосстраха» урегулировал более тысячи страховых случаев своих клиентов, выплатив по ним более 105 млн рублей. Средняя выплата по одному событию превысила 106 тыс. рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Росгосстрах Фото: предоставлено пресс-службой Росгосстрах

Больше всего страховых случаев было урегулировано в автостраховании, из них 229 — по каско. Самая крупная выплата в каско за этот период превысила 2,6 млн рублей — за грузовой полуприцеп-контейнеровоз «Тонар», который на трассе «догнал» следовавший в попутном направлении водитель грузовика. Повреждения оказались настолько серьезными, что эксперты признали конструктивную гибель «Тонара». Его владелец — клиент «Росгосстраха» — получил страховое возмещение. Более 2,3 млн рублей «Росгосстрах» заплатил за ремонт КамАЗа, водитель которого не справился с управлением, попал в занос и неаккуратно съехал в кювет, значительно повредив кабину и прицеп. Всего же выплаты по каско в первом квартале составили порядка 45 млн рублей.

Как рассказал директор Ростовского филиала «Росгосстраха» Дмитрий Есипов, специалисты отмечают рост выплат по каско. Основная причина — заметное подорожание значительной части запасных частей и лакокрасочных материалов для автомобилей. К тому же и сами владельцы стали дороже оценивать свои машины при заключении договора, понимая, что в случае хищения — а такой риск есть всегда — или конструктивной гибели автомобиля в ДТП его владелец сможет получить возмещение, позволяющее приобрести машину взамен утраченной.

«Мы видим, что растет спрос на полисы каско, потому что автовладельцы стали более отчетливо понимать клиентскую ценность добровольного страхования, — говорит Дмитрий Есипов. — В случае серьезной аварии по чужой вине лимитов по ОСАГО может не хватить, а самостоятельно восстановить машину в условиях растущих цен на запчасти будет довольно сложно. В то же время «Росгосстрах» предлагает различные варианты экономии для автомобилистов: каско с франшизой, каско от виновника без ОСАГО, каско с ограниченным покрытием, когда наш клиент не виноват. И продажи всех этих продуктов растут. Потому что для автовладельцев важно иметь страховую защиту в момент серьезных происшествий».

Более 100 заявлений в первом квартале было подано из-за несчастных случаев, связанных со здоровьем клиентов компании. Самая крупная сумма — более 1,2 млн рублей — была выплачена заемщику банка, который в период действия кредитного договора стал инвалидом из-за болезни.

Несколько крупных выплат в этот период были за лечение туристов, и самая крупная из них — за лечение перелома со смещением: катаясь на лыжах в Австрии, клиент компании неудачно упал, сломал руку — «Росгосстрах оплатил лечение в клинике Австрии, которое обошлось в 2,6 млн рублей.

«Отправляясь на отдых, не лишним будет включить в полис риск «спорт», — говорит Дмитрий Есипов. — Особенно эта опция пригодится за рубежом, где стоимость медицинских услуг может быть на несколько порядков выше, чем в нашей стране. Такая предусмотрительность сэкономит для путешественника деньги и нервы — по полису страховщик не только оплатит лечение, но и организует медицинскую помощь. Причем последняя опция актуальна и в путешествиях по нашей стране».

В Ростовской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 14 универсальных офисов продаж и агентских центров, а также Региональный центр урегулирования убытков в Ростове-на-Дону.

ПАО СК «Росгосстрах», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru

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