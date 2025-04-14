«Площадка заняла часть фабричных зданий и дворов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке Аси Заславской «Архитектура времени» и фестивале креативных индустрий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Октава Фото: Октава

В самом центре Тулы уже 97 лет работает завод «Октава», который до сих пор выпускает микрофоны, без преувеличения, одни из лучших в мире. Последние семь лет завод работает в соседстве с творческим индустриальным кластером «Октава», который занял часть фабричных зданий и дворов. Кластер призван развивать творческие активности туляков: коворкинг, студия звукозаписи, музыкальные студии. А также быть местом притяжения туристов, которых сейчас в Туле великое множество.

Вот что говорит о празднике семилетия кластера, который пройдет 26 апреля, его гендиректор Дмитрий Барсенков: «В этом году "Октава" празднует семилетие. Мы назвали этот фестиваль креативных индустрий "Ты — автор!" Для нас важно, чтобы люди не просто создавали продукт, а учились на нем зарабатывать. Ведь именно про это говорят креативные индустрии. Выступления спикеров посвящены тому, как реализоваться, как сделать так, чтобы творчество приносило тебе деньги. Мы будем учить людей проявлять себя и показывать им, насколько прекрасно быть творцом, быть автором своей жизни».

Мне приходилось бывать на предыдущих годовщинах «Октавы». Я всегда с удовольствием участвовал в мероприятиях кластера и, конечно, всегда с интересом осматривал здешние временные выставки в непростом, надо сказать, пространстве: оно входит состав Музея станка и состоит из нескольких помещений анфиладного типа. Сейчас тут открыта выставка Аси Заславской «Архитектура времени» — метафоричный рассказ о том, как складываются отношения между поколениями. Асю я знаю с детства и слежу за ее творческим развитием. Она превращается в одного из лидеров арт-поколения, ее проекты всегда носят исследовательский характер: философский или социологический. Они о памяти и чувствах. При этом Ася умеет привлечь зрителя визуальным рядом, по первому образованию она реставратор, по второму — архитектор, поэтому хорошо владеет детализированным исполнительским мастерством создания предметов искусства: керамических панно, лайтбоксов, графических работ. Выставка будет открыта до 8 июля.

Дмитрий Буткевич