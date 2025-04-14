Челябинское УФАС выявило нарушения при закупке спецтехники

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предписание администрации Уйского сельского поселения. Муниципальное учреждение нарушило закон о контрактной системе при закупке спецтехники, сообщает пресс-служба УФАС.

В антимонопольную службу обратилось ООО «Грейдертрак». Компания пожаловалась, что администрация установила в закупке экскаватора-погрузчика требования по конкретной марке спецмашины. Стоимость поставки составляла 12,6 млн руб.

«Установление характеристик под конкретный товар могло привести к ограничению количества участников закупки»,— установило УФАС и признало нарушения в действиях администрации Уйского сельского поселения.