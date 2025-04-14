Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о камне типа IIb, которому соответствуют менее 0,5% всех алмазов в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Единственные бриллианты, которые в последнее время не показывают «отрицательный рост» — крупные, цветные и редких оттенков. Именно такой 13 мая планируют продать на аукционе Sotheby’s в Женеве.

Назвали камень «Средиземноморский синий» (Mediterranean Blue). Это очень редкий и исключительный бриллиант Fancy Vivid Blue весом 10,03 карата и хорошей, особенно для цветных, чистоты VS2. Кроме того, что он получил высший возможный цветовой рейтинг для голубых бриллиантов от Геммологического института Америки (GIA), «Средиземноморский синий» оказался бриллиантом типа IIb, а это менее 0,5% всех алмазов. Ограненный в форму «кушон», то есть «подушка», бриллиант займет центральное место на аукционе Sotheby’s High Jewellery в Женеве 13 мая с эстимейтом около $20 млн США.

До аукциона, в апреле, бриллиант выставляют в Абу-Даби, так что кого в Sotheby’s считают потенциальным покупателем вполне понятно. Из недавних результатов vivid blue на торгах — продажа в 2023-м самого крупного внутренне безупречного бриллианта Fancy Vivid Blue из когда-либо выставленных на аукцион за $43,8 млн на аукционе Christie’s в Женеве. Ярко-синий бриллиант, известный как Bleu Royal и установленный в кольцо, имел вес 17,6 карата, и верхнюю границу эмтимейта в $50 млн. До нее он «немного» не дотянул.

Анна Минакова